00:32 Uhr

Kühle Dusche zum Schulschluss

Die Schulzeugnisse in der Hand und ab in die Ferien. Wie geht das bei den Temperaturen besser als im erfrischenden Wasser? In Gersthofen und Neusäß sorgten die Feuerwehren für eine willkommene Abkühlung.

Bei Temperaturen über 35 Grad hilft nur noch eins: ab ins Wasser. Beim „Splashmob“ der Feuerwehren können sich Kinder austoben

Wasser marsch: Für eine kühle Dusche sorgten gestern die Feuerwehren in Gersthofen und Neusäß. Sie hatten zusammen mit unserer Zeitung einen „Splashmob“ organisiert. Der englische Begriff „Splash“ – Spritzer – verrät schon: Es hat mit Wasser zu tun. Und so warteten um 15 Uhr in Gersthofen an der Feuerwehrwache rund 50 Kinder mit ihren Eltern, um sich im kühlen Wasser aus dem Feuerwehrschlauch zu erfrischen.

Sophia, Lena, Tim, Emil und Hannah kamen mit ihren Müttern aus Meitingen. Freudig kreischend sprangen die Kinder durch den kühlen Sprühregen, während ihre Mütter sie beobachteten. „Es ist eine super Aktion, die Freibäder sind ja alle überfüllt“, sagte Sophias Mutter lobend. „Wir haben, als wir davon erfahren haben, sofort unseren Nachbarinnen von der Aktion erzählt.“

Genauso begeistert waren auch Hannah Sturm und ihr Vater aus Gersthofen. Durch eine Erzieherin im Kindergarten haben die beiden von der Aktion erfahren. „Ich finde die Aktion klasse, besonders bei dem Wetter“, sagte der Vater, während Hannah triefend nass auf ihn zurannte. „Und jetzt mit Turbo“, rief sie ihm zu, bevor sie mit Anlauf in eine Pfütze sprang, die sich nach wenigen Minuten auf der Wiese gebildet hatte. (mells)

"Mehr Eindrücke vom Splashmob gibt es im Internet unter www.augsburger- allgemeine.de/augsburg-land und auf unserer Facebook-Seite.

Themen Folgen