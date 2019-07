vor 8 Min.

Kühle Dusche zum Schulschluss

Wasser marsch!Es regnet von der Drehleiter: Die Feuerwehr in Neusäß sorgte am Freitagnachmittag bei 36 Grad für eine kühle Dusche. Den Kindern gefiel’s: Sie konnten sich nach Herzenslust austoben.

Beim Splashmob der Feuerwehren können sich Kinder austoben

Wasser marsch: Für eine kühle Dusche sorgten gestern die Feuerwehren in Neusäß und Gersthofen. Sie hatten zusammen mit unserer Zeitung einen „Splashmob“ organisiert. Der englische Begriff „Splash“ – Spritzer – verrät schon: Es hat mit Wasser zu tun. Um 14 Uhr warteten in Neusäß an der Feuerwehrwache rund 25 Kinder mit ihren Eltern, um sich im kühlen Wasser aus dem Feuerwehrschlauch zu erfrischen.

Mittendrin war die fünfjährige Lara Spann aus Aystetten mit ihrer Mutter. „Ich finde die Aktion super“, sagte Laras Mutter, während die Fünfjährige schon wieder ihr großes Handtuch abstreifte und unter den kühlen Sprühregen zurückkehrte. Dieser kam heuer von ganz oben. Die Feuerwehr fuhr die lange Drehleiter aus, um es von herab regnen zu lassen.

Auch der zweieinhalbjährige Leonhard El-Bouz aus Augsburg freute sich über die kühle Erfrischung – auch wenn der Bub sich anfangs nicht so recht traute. Die zehnjährige Marguerite-Marie Stolberg ausWestheim zögerte beim Anblick des Wassers nicht lange. Perfekt ausgestattet mit Badeanzug lief das Mädchen gemeinsam mit anderen Kindern kreischend unter dem Sprühnebel hindurch.

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene konnten der kühlen Erfrischung nicht widerstehen. Selbst der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner verließ sein „Büro an der Südseite“, um sich kurz abzukühlen. (mells)

Mehr Eindrücke vom Splashmob gibt es im Internet unter www.augsburger-allgemeine.de/Landbote und auf unserer Facebook-Seite.

