Autofahrer soll Mofafahrer von der Straße gedrängt haben

Ein rücksichtloser Autofahrer soll in Kühlenthal einen Mofafahrer von der Straße gedrängt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Schrecksekunde am Montagmorgen für einen Mofafahrer in Kühlenthal. Der 18-Jährige fuhr laut Polizei gegen 7.45 Uhr die Neue Bergstraße in nördlicher Richtung. Auf Höhe von Hausnummer 3 kam ihm in einer 90-Grad-Linkskurve ein Pkw-Fahrer mit einem grauen Auto entgegen. Dieser schnitt die Kurve, weshalb er auf die Fahrbahn des 18-Jährigen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Mofa, stürzte und verletzte sich leicht. Am Mofa entstand ein Kratzschaden. Die Polizei Gersthofen nimmt unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 Hinweise entgegen.