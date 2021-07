Kühlenthal

12:30 Uhr

Getränkemarkt in Kühlenthal wird zum Millionenprojekt

Familie Foag - Alexandra, Bernhard, Christoph und Katharina (von links) - stockt auf. Bis zur Eröffnung am Samstag ist viel zu tun. Die Getränkelieferung wird die Halle füllen.

Plus Unternehmer-Porträt: Als Bernhard Foag mit dem Getränkeverkauf begann, reichte ihm ein Keller. Zusammen mit Sohn Christoph wagt er nun den großen Sprung.

Von Steffi Brand

Das Vater-Sohn-Gespann, Bernhard und Christoph Foag, ist schon seit jeher ein gutes Team. Als Christoph Foag noch im Kindergartenalter war, wich er seinem Papa nur selten von der Seite. Und auch der Getränkemarkt, den Bernhard Foag bereits seit 28 Jahren betreibt, gehörte für Sohn Christoph sein Leben lang einfach dazu. Deswegen stand für ihn außer Frage, den Getränkemarkt mit dem Vater fort- und weiterzuführen – nur anders als bisher sollte es werden. Am kommenden Samstag öffnet der Getränkemarkt Foag erstmals die neuen Tore – und zwar am Ortsausgang der Gemeinde Kühlenthal in Richtung Blankenburg.

