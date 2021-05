Kühlenthal

Kühlenthals Bergschützen präsentieren ihr neues Vereinsheim

Hochmoderne Schießstände ermöglichen den Kühlenthaler Bergschützen im neuen Vereinsheim einen reibungslosen Ablauf bei Wettkämpfen und an Übungsabenden.

Plus Fünf Monate lang wurde gebaut, doch nun können die Bergschützen in Kühlenthal ihr neues Vereinsheim präsentieren. Wie es hier zur langen Schützentradition kam.

Von Peter Heider

Eine Heimat für die Kühlenthaler Bergschützen: Voller Stolz schilderte der Vorsitzende der Bergschützen Kühlenthal, Peter Höhl, dass in einer Rekordbauzeit in nur fünf Monaten der Traum von einem eigenen Vereinsheim für die Bergschützen im vergangenen Jahr in die Tat umgesetzt hätte werden können und eine neue Unterkunft mit Schießstand im Kellergeschoß des örtlichen Kindergartens gebaut worden sei. Aufgrund der Corona-Beschränkungen im Herbst vergangenen Jahres wurde die geplante Eröffnung allerdings verschoben.

