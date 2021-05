Kühlenthal

12:31 Uhr

Waldbesitzer findet bei Kühlenthal zwei Schafskadaver

Einen grausigen Fund hat ein Waldbesitzer am Freitag in Kühlenthal gemacht.

Plus In einem Wald bei Kühlenthal werden zwei verendete Tiere ohne Kopf gefunden. Der Vorsitzende der Jägervereinigung hat eine Vermutung.

Von Matthias Schalla

Einen grausigen Fund hat ein Waldbesitzer am Freitag in Kühlenthal gemacht. Der Mann entdeckte am Nachmittag die Kadaver zweier Schafe.

Themen folgen