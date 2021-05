Waldbesitzer findet zwei tote Schafe bei Kühlenthal

In der Nähe des Haldenhofs macht ein Mann einen grausigen Fund. Von den toten Schafen ist nur noch das Fell übrig, die Köpfe aber fehlen.

Einen grausigen Fund hat ein Waldbesitzer am Freitag in Kühlenthal gemacht. Der Mann fand am Nachmittag die Kadaver zweier Schafe.

Ablegt waren die Schafskadaver in der Nähe des Haldenhofs bei Kühlenthal. Nach Auskunft der Polizei müssen die bereits verwesten Tiere dort schon seit einiger Zeit gelegen haben. Bei den Kadavern war nur noch das Fell vorhanden, die Köpfe jedoch fehlten. Wem die Tiere gehörten, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Von den umliegenden Besitzern war kein Tier als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang in den zurückliegenden Tagen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen zu melden. (thia)

