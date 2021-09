Kühlenthal

vor 17 Min.

Was weiß Wikipedia? In Kühlenthal fliegen die Pfeile

Die Ruhe vor dem Wurf. So sieht es im Vereinsheim der Steeldarter in Kühlenthal aus.

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Heute: Kühlenthal.

Von Marco Keitel

Was das Onlinelexikon Wikipedia nicht weiß: Das einzige eigene Vereinsheim eines Dart-Clubs im Landkreis Augsburg steht nicht in einer der 20.000 Einwohner-Gemeinden, nicht in Gersthofen, nicht in Neusäß. Es steht in Kühlenthal, der kleinsten Gemeinde im Augsburger Land. 838 Menschen leben dort, das weiß Wikipedia.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen