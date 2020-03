vor 37 Min.

Kühlenthal macht 50:50

Es gibt vier neue und vier alte Räte

Die Wahlbeteiligung lag in Kühlenthal zur Kommunalwahl 2020 bei gut 70 Prozent. Wie bereits berichtet, wurde die amtierende Bürgermeisterin, Iris Harms, von knapp 74 Prozent der Wähler wiedergewählt. In die neue Wahlperiode startet die Kühlenthalerin mit vier Räten, mit denen Sie bereits seit 2014 zusammenarbeitet und mit vier neuen Teammitgliedern: Norbert Lindner, Nico Cavaliere, Bernhard Foag und Werner Girstenbrei bleiben Teil des Gremiums. Norbert Behringer, Daniela Reißner, Alois Korn und Johannes Sörgel sind neu im Gremium. So viele Stimmen konnten die Räte auf sich verbuchen: Norbert Lindner (355), Nico Cavaliere (344), Bernhard Foag (275), Norbert Behringer (252), Werner Girstenbrei (246), Daniela Reißner (239), Alois Korn (229) und Johannes Sörgel (215). (brast)

