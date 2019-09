23.09.2019

Künstlermarkt in Neusäß lockt die Kunden in die Läden

Maria Hammer (links) und Renate Vollmann schauen sich das bunte Angebot an den Ständen des Hobbykünstlermarktes in Neusäß genau an.

Am Sonntag ist in den Geschäften in Neusäß einiges los. Die Besucher freuen sich vor allem über eine Neuerung. Am Ende sind nicht alle zufrieden.

Von Elli Höchstätter

Maria Hammer und Renate Vollmann schlendern über den Hobbykünstlermarkt in Neusäß. Die beiden Frauen schauen sich interessiert die verschiedenen Waren wie Taschen, Schmuckstücke und Tonwaren an. Diese werden auf dem Parkplatz in der Daimlerstraße an mehr als 20 Ständen angeboten. Mit dem Markt, der erstmals in dieser Form in Neusäß stattfand, sollen mehr Interessierte zum verkaufsoffenen Sonntag gelockt werden.

Maria Hammer und Renate Vollmann glauben, dass die Idee aufgegangen ist. Sie freuen sich jedenfalls über das bunte Angebot und wollen anschließend noch ein bisschen in den Geschäften bummeln gehen.

Die Betreiber der Stände sind nicht zufrieden

Bereits eingekauft hat die elfjährige Katharina Bethe aus Neusäß, die mit ihrer Mutter den Hobbykünstlermarkt besucht hat. Die Beiden wollen noch einen Laden besuchen und dann wieder nach Hause. „Ich denke, der Hobbymarkt lockt viele Leute an“, sagt Bethe, die sicherlich wiederkommen würde, wenn es eine zweite Auflage der Aktion geben würde.

Die Betreiber der Stände sind jedoch nicht alle zufrieden. Conny Kagerer aus Augsburg, die Mode, Schmuck und Accessoires anbietet, hätte sich ein bisschen mehr Kundschaft gewünscht. „Das Geschäft plätschert“, sagt sie. Kagerer vermutet, dass bei einer zweiten Auflage des Marktes vermutlich schon mehr Leute kommen würden.

Über mehr Frequenz in ihrem Laden „chic & charme“ als an den vorangegangenen verkaufsoffenen Sonntagen freut sich dagegen Petra Altthaler. Seit 21 Jahren führt sie das Geschäft. „Vor 15 bis 20 Jahren waren an diesen Sonntagen richtig viel los.“ In den vergangenen Jahren sei dann nur noch Stammkundschaft gekommen. Dass nun verstärkt die Werbetrommel für den verkaufsoffenen Sonntag gerührt wurde, hält sie für gut. Es sei auch an der Zeit dafür gewesen, sagt sie. Lange plaudern kann sie am Nachmittag aber nicht, denn schon kommen die nächsten Kunden in den Laden und wollen von Altthaler beraten werden.

Coupons mit Gutscheinen und Rabatten für acht Geschäfte

Neben dem Hobbykünstlermarkt gab es auch Coupons mit Gutscheinen und Rabatten für acht Geschäfte, sodass die Besucher auch erfuhren, welche Läden geöffnet haben. Außerdem erhielten die Kunden, die diese Abschnitte dort abgaben, kleine Geschenke wie ein kleines Zirbenkissen oder durften hochwertige Schmankerl verkosten. Die Aktionsgemeinschaft zahlte außerdem jedem Mitgliedsgeschäft 100 Euro, wenn es aufmachte.

Schließlich sperrten sogar mehr Geschäfte in Neusäß die Türe auf als diejenigen, die auf dem Gutschein-Coupon abgedruckt waren. Das berichtete Susanne Mullack von der Wirtschaftsförderung der Stadt Neusäß.

Mullack schlenderte am Sonntag nachmittag ebenfalls über den Markt und besuchte die Geschäfte. Ihr Fazit: „Der Hobbykünstlermarkt kommt gut an und für die Geschäfte hier sieht es gut aus.“ Sie ist der Meinung, dass man die Läden, die am verkaufsoffenen Sonntag aufmachen, auch unterstützen sollte. Bilanz über das neue Konzept werde dann am 10. Oktober im Kulturausschuss gezogen, erklärt Mullack.

