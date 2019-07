vor 8 Min.

Künstliches Gras macht Fußballern zu schaffen

Der Einsatz von Granulat auf Fußballplätzen steht massiv in der Kritik. Doch die Vereine im Augsburger Land sehen dem noch gelassen entgegen.

Von Brigitte Mellert

In Batzenhofen gibt es einen, in Gersthofen zwei, in Neusäß einen und der TSV Schwabmünchen hat den modernsten seiner Art in ganz Schwaben: Kunstrasenplätze. Das unechte Grün ist strapazierfähig, leicht zu pflegen – aber eben auch eine Belastung für die Umwelt. Das Granulat auf dem Platz haftet an den Schuhen und Kleidung der Spieler und kann so in die Umwelt gelangen. Eine EU-Regelung, durch die Plastikmüll in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden soll, könnte ein Verbot des Gummigranulats bedeuten. Vereine müssten dann ihre Plätze teuer umbauen, um eine Sperre zu umgehen.

In Gersthofen kicken die rund 500 Spieler des größten Vereins im Landkreis auf zwei Kunstrasenfelder. Für Präsident Hinrich Habenicht wäre ein Verbot daher der „Worst Case“. Er könne sich nicht vorstellen, die Plätze zu schließen. Ihn treiben die Kosten für eine mögliche Sanierung um, mit Vereinsmitgliedern und Zuschusspartnern müsste die Finanzierung diskutiert werden. Entspannter hat der TSV Neusäß die Neuigkeit aufgenommen. Abteilungsleiter Ernst Krendlinger will zunächst nichts unternehmen. Zuvor möchte der renommierte Chemiker die Studie prüfen. Er bezeichnet die Ergebnisse des Fraunhofer Instituts, auf die sich das EU-Vorhaben, stützt, als „weit hergeholt“.

In der Studie steht unter anderem, dass bis zu 11.000 Tonnen Mikroplastik im Jahr über Kunstrasenplätze insgesamt in die Umwelt gelangten – mehr als durch Kosmetika oder Faserabrieb bei Textilwäsche.

Den Kunstrasenplatz für eine Million Euro gebaut

Erst 2005 hatte der Verein den Kunstrasenplatz für eine Million Euro gebaut. Wenn sich jedoch herausstellte, dass das Granulat auf den Plätzen umweltgefährdend sei, „wäre der Verein der erste, der handeln würde“, betonte Krendlinger. Als möglichen ersten Schritt, um die Verwehung des Granulats zu vermeiden, überlegt der Abteilungsleiter, zwischen dem Platz und der Umgebung eine Art Teppich zu legen, auf dem das Granulat abgeschüttelt werden könnte.

Beim CSC Batzenhofen sieht Abteilungsleiter Jürgen Kamissek der geplanten Regelung ähnlich entspannt entgegen. „Noch ist nichts beschlossen, aber trotzdem diskutieren wir intern im Verein darüber.“ Träte das geplante Verbot allerdings 2022 in Kraft, müsste der Verein den Platz umbauen. „Eine Schließung kommt für uns nicht in Frage“, sagt Kamissek. Alleine könnte der Verein die Kosten jedoch nicht tragen. „Wir wären auf die Unterstützung der Kommunen und Verbände angewiesen.“

Aus Rücksicht auf die Umwelt

Rund 75.000 Euro kostet es, das Granulat aus dem Rasen zu bürsten und durch ein anderes zu ersetzen. Und eine halbe Million Euro würde die Anschaffung eines neuen Platzes ohne Füllmaterial und kürzeren Fasern aus Polyethylen kosten. Auf einem solchen Rasen spielen bald die Kicker des TSV Schwabmünchen. Im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung für einen neuen Kunstrasenplatz ohne Granulat – aus Rücksicht auf die Umwelt, wie Abteilungsleiter Germar Thiele bestätigt. Anstatt des Gummis festigt nun eine Sandschicht die Kunststoffhalme. Diese ist fest mit dem Grasboden verbunden und kann nicht vom Wind weggeweht werden.

Rund 900.000 Euro kostete der umweltfreundliche Rasen, doch würden sich „die Kosten auf Dauer amortisieren“, betont Thiele. Schließlich müsse nicht stetig Granulat nachgefüllt werden.

Die EU-Kommission hat klargestellt, dass derzeit nicht an einem grundsätzlichen Verbot von Kunstrasenplätzen gearbeitet werde. Ob das Plastikgranulat, das auf den Plätzen derzeit zum Einsatz kommt, langfristig verboten werden könnte, ließ eine Sprecherin der Kommission jedoch offen.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) und Bundesinnenminister Horst Seehofer hatten in den vergangenen Tagen davor gewarnt, dass im Falle eines Verbots von Mikroplastik durch die EU, möglicherweise tausende Fußballplätze in Deutschland umgebaut werden müssten. (mit thia)

