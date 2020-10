10:15 Uhr

Kürbiskauf bei Wollbach endet mit Verkehrsunfall

Eigentlich wollte eine Frau nur an einem Kürbisstand in Wollbach einkaufen. Eine Unachtsamkeit hatte dann teure Folgen.

Auto übersehen: Am Samstagmittag kam es gegen 12.10 Uhr auf der Staatsstraße 2027 auf Höhe des Zusmarshauser Ortsteils Wollbach zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte eine 47-jährige Autofahrerin, die von Wörleschwang her kam und in Richtung Zusmarshausen fuhr, nach links zu einem Kürbisstand abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen.

Ausweichmanöver endet im Straßengraben

Dieser konnte zwar noch nach rechts ausweichen und dadurch einen Zusammenstoß verhindern, geriet jedoch ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Es entstand ein Sachschadenb in Höhe von circa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. (lig)

