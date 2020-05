vor 7 Min.

Kürzung des Haushalts ist ein Kraftakt

Ferienausschuss in Biberbach beschließt den Etat für 2020 trotz zweier Gegenstimmen

Von Sonja Diller

Der Biberbacher Haushalt steht. Mit sieben Millionen Euro im Verwaltungshaushalt, 10,5 Millionen Euro im Vermögenshaushalt und einer möglichen Kreditaufnahme in Höhe von 4,9 Millionen Euro ist es für so manchen Gemeinderat ein schwer verdaulicher Brocken. Im personell abgespeckten Rahmen des Ferienausschusses, dem nur sechs Gemeinderäte sowie der Bürgermeister angehören, wurde der Haushalt beschlossen, obwohl Johann Ertl ( SPD) und Friedrich Wiblishauser (BTL) ihre Zustimmung verweigerten.

Man möge sich darüber im Klaren sein, dass die Zinsen für die Verschuldung in zwei Jahren nicht mehr zu bedienen seien, sollten alle Ausgaben realisiert werden, so Ertl. Nicht ganz so kritisch sah Bürgermeister Wolfgang Jarasch die Lage. Der neue Gemeinderat habe mit den im Haushaltsplan enthaltenen Summen Spielraum für Entscheidungen, könne aber Projekte auch verschieben oder aufgeben, wenn der finanzielle Rahmen nicht gegeben sei. Bei den ersten Haushaltsberatungen vor einer Woche hatte das Gremium die vorgelegten Zahlen für die zu erwartenden Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen als nicht realistisch eingestuft. Diese hatten sich an den Vorjahreszahlen orientiert und noch keine Auswirkungen durch die Corona-Krise berücksichtigt. Mit der Vorgabe, die geschätzten Einnahmen aus beiden Steuerarten um 10 Prozent zu kürzen und die Ausgaben entsprechend anzupassen, wurde deshalb das Zahlenwerk überarbeitet.

Das Ergebnis des „Kraftakts“ stellte Kämmerin Martina Mayrböck nun vor. Mit Kürzungen und Summenanpassungen für Projekte, die wohl erst im nächsten Jahr realisiert werden, konnten knapp 280000 Euro eingespart werden. Die Mindestzuführung von 110000 Euro an den Vermögenshaushalt wurde mit 120130 Euro knapp erreicht.

Große Aufgaben sind unter anderem der lange geplante Hochwasserschutz, die Fertigstellung der Kindertagesstätte und der Bau des Dorfladens und der Begegnungsstätte. Für den Hochwasserschutz stehen im aktuellen Haushalt 375000 Euro für die Planung und den Grunderwerb bereit, weitere vier Millionen Euro in den Folgejahren. Die Erweiterung der Kindertagesstätte schlägt mit 2,98 Millionen 2020 und weiteren 330000 Euro im Jahr darauf zu Buche.

Für viele Vorhaben gibt es Fördermittel aus unterschiedlichen Töpfen. Rund eine Million Euro gibt es für die Kita; für den Dorfladen mit gewerblichen Räumen im ersten Stock (Kosten 2020 und 2021 insgesamt 2,125 Millionen Euro) und für die Begegnungsstätte (rund 630000 Euro) gibt es hohe Zuschüsse aus der Dorferneuerung.

Bei neuen Baugebieten muss erst in die Erschließung investiert werden, bevor der Verkauf der Bauplätze wieder Geld in die Kasse spült. Für Straßen in diesem Bereich sind 490000 Euro im Jahr 2020 eingeplant und weitere 1,33 Millionen Euro in den Jahren bis 2023. Mit der neuen Zufahrt zum Sportgelände (Gesamtkosten knapp 400000 Euro), der Sanierung der Schule (1,1 Millionen Euro über zwei Jahre) oder dem Ausbau von Poststraße und Kupfergasse im Ortszentrum stehen weitere große Ausgaben auf dem Plan.

Oder auch zur Disposition, wie Bürgermeister Wolfgang Jarasch klarstellte. Während Johann Ertl (SPD) in dem diesjährigen Haushalt „ein dickes Ei“ für den neuen Gemeinderat sah, habe das neue Gremium mit dem Haushalt 2020 viele Möglichkeiten, so Jarasch: „Wir entscheiden heute über keinen Euro Schulden, sondern geben dem neuen Gemeinderat Bewegungsfreiheit.“

