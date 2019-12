vor 23 Min.

Kugelmanns letzter Empfang im neuen Jahr

Bürgermeisterin tritt im März nicht mehr in Kutzenhausen an

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Kutzenhausen findet am Sonntag, 12. Januar, in der Gemeindehalle statt. Beginn ist um 15 Uhr. Dabei blickt Silvia Kugelmann in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin zum letzten Mal auf das abgelaufene Jahr zurück und berichtet über die künftig anstehenden Projekte in der Kommune. Bei den anstehenden Kommunalwahlen im März verzichtet sie wie mehrfach berichtet auf eine erneute Kandidatur.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Johannes-Ochsenbauer-Trio. Die mit Alex Jung (Gitarre), Walter Bittner (Schlagzeug) und dem Johannes Ochsenbauer (Kontrabass) hochkarätig besetzte Jazzformation widmet sich nach eigenen Angaben dem Straight-Ahead-Jazz in all seinen faszinierenden Facetten. Dabei sei die nostalgische Eleganz des traditionellen Jazz der Ausgangspunkt für die Reise zu zeitgenössischen Klangfarben, heißt es in der Pressemitteilung des Trios. Johannes Ochsenbauer hat diesmal ein Heimspiel. Der diesjährige Kunstpreisträger des Landkreises Augsburg, der bereits mit renommierten Musikern wie Bob Mintzer oder Till Brönner zusammengearbeitet hat, lebt mit seiner Familie in Kutzenhausen. (rusi/Foto: Siegfried P. Rupprecht)

