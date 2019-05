vor 40 Min.

Kultur der Welt zu Gast in den Stauden

Bilder aus Schwaben, ein Sänger aus Russland und Spezialitäten aus der ganzen Welt gab es am Wochenende zu erleben. Was die Besucher besonders begeistert hat.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Auch Wählen hat etwas mit Kultur zu tun. „Warum also nicht Kultur mit Wählen verbinden?“, fragten sich die Verantwortlichen in Gessertshausen und legten kurzerhand die beliebten Kulturtage auf das Wahlwochenende der Europawahl.

Zur Wahl gehen und dabei nebenbei Kultur genießen zu können, das findet man eben nicht überall. Damit bot die Gemeinde Gessertshausen, wie Organisatorin Carola Prantl erklärte, für alle Bürger ein doppeltes Angebot an, das vor allem von Familien mit Kindern gerne wahrgenommen wurde.

Kulturtage starten mit einer Vernissage

Eröffnet wurden die drei Kulturtage am Freitagabend mit der Vernissage zu einer Ausstellung von einheimischen Künstlern. Bei einem Sektempfang wurden die Künstler und ihre Werke, den anwesenden Gästen vorgestellt. Mit musikalischer Umrahmung der Petcats aus Margertshausen wurde die Kunstveranstaltung zu einem launigen Event.

Mittelpunkt der Kulturtage war dann Samstag und Sonntag die Schwarzachhalle. „Drehorgelmann Elmar Tinesz“, der nach langer Zeit für diese Gelegenheit sein Instrument wieder hervorgeholt hatte, empfing die Gäste mit Evergreens und rief gerade bei den jungen Besuchern großes Interesse hervor. Der Höhepunkt schlechthin war wieder das internationale Buffet mit verführerisch duftenden Gerichten aus zahlreichen Ländern. Gessertshauser Bürgerinnen hatten, unter Leitung von Lea Neu, wieder ein Buffet mit Speisen aus aller Welt zubereitet, auf das sich schon mancher Besucher lange gefreut hat.

Frauen aus vielen Ländern der Welt kümmern sich ums Essen

Frauen aus Polen, Spanien, Rumänien, Äthiopien, Russland, Kenia, Indonesien und dem Irak hatten besondere Gerichte aus ihrer Heimat zubereitet. „Sie freuen sich alle, ihre Kultur zu zeigen und stolz ihre Heimat präsentieren zu können“, erklärte die Initiatorin. Besonders freute sie sich über die Teilnahme einer irakischen Mitbürgerin, die sich mit besonders großem Einsatz eingebracht hatte.

Schön waren auch die Länderplakate, die mit viel Liebe selbst angefertigt worden waren. Während man die exotischen Genüsse verspeiste, gab es auf der Bühne Kultur pur mit den Petcats aus Döpshofen, die längst bei den Kulturtagen keine Unbekannten mehr sind. Des Weiteren gab es verschiedene Darbietungen mit über 40 tanzbegeisterten Kindern im Rahmen von Kursen der Volkshochschule Augsburger Land unter Leitung von Kristine Tinesz.

Musik in vielen Facetten

Auch das Ensemble 3 D, das Gesangsduo von Erika Leger, war wieder mit Begeisterung dabei. Wer sein Glück versuchen wollte, konnte dies bei der Tombola zugunsten eines Kinderspielplatzes tun. Musikalischer Höhepunkt des Tages war jedoch das Lieder- und Arienkonzert mit Ulrich Herrmann im Bürgerhaus Margertshausen. Begeisterung rief Bass Nikolai Galkind mit seinem „schwarzen Bass“ hervor, der auch Volkslieder aus Russland und der Ukraine sang.

Am Sonntag wurden dann vor allem die jüngsten Gessertshauser mit einem Kindernachmittag angesprochen. In der Schwarzachhalle und auf dem Freigelände gab es Vorlesestunden, Malgelegenheiten, Spiele, Bewegung, Zauberkunst und einen überraschenden Bauchredner. In der Schulaula präsentierte sich das Blechbläser-Ensemble der Musikschule Gessertshausen, welches interessierten Zuhörern gerne die Gelegenheit gab, auch selbst einmal ein Instrument in die Hand zu nehmen, um es auszuprobieren.

Während all der kulturellen Angebote konnten die Erwachsenen in Ruhe ihre Stimme für die Europawahl abgeben und anschließend die gesamte Familie bei Kaffee und mit Kuchen vom großen Kuchenbuffet, den Nachmittag genießen.

