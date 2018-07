00:43 Uhr

Kulturkreis bereitet Ausstellung vor

Interessierte können sich in Aystetten melden

Bildende Künstler gesucht: Der Kulturkreis Aystetten plant im Herbst wieder eine Kunstausstellung. Die Bewerbungsfrist läuft. Zur Kunstausstellung, die der Kulturkreis Aystetten mit Unterstützung der Gemeinde nun zum 13. Mal organisiert, sind Künstler aus Aystetten, Neusäß und dem Landkreis Augsburg eingeladen, ihre jüngsten Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik und Fotografie vorzustellen und Überblick über die neuesten Entwicklungen im Bereich der bildenden Kunst zu geben. Die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung wird am 21. September mit einem Grußwort des Bürgermeisters Peter Wendel eröffnet und wird den Besuchern eine attraktive, höchst vielseitige Auswahl an Bildern und Objekten bieten. Interessierte wenden sich für Informationen und Ausschreibungsunterlagen an die Adresse www.kulturkreis-aystetten.de oder aber an die Telefonnummer 0821/488480. (lig)

