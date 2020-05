09:43 Uhr

Kunde ohrfeigt in Gersthofen den Kassierer einer Tankstelle

Randaliert hat ein 37-jährige Mann am Sonntagabend in einer Tankstelle im Stadtgebiet Gersthofen.

Randaliert hat ein 37-jährige Mann am Sonntagabend in einer Tankstelle im Stadtgebiet Gersthofen. Dem Kunden ging es nach Auskunft der Polizei offenbar nicht schnell genug. Weil der Angestellten ihn nicht sofort bediente, fing der Mann einen Streit an und beleidigte den 24-Jährigen unter anderem als „Fettsack“.

Gegen 19.20 Uhr kam ein weiterer Kunde in die Tankstelle und fragte verwundert, was denn los sei. Daraufhin wurde er selbst zur Zielscheibe der Beleidigungen. Doch damit nicht genug. Der 37-Jährige ging schließlich auf den Angestellten los und verpasste ihm eine Ohrfeige. Anschließend fuhr der rabiate Kunde mit dem Fahrrad davon. Allerdings konnte die Polizei ihn nur wenig später ermitteln. (thia)

