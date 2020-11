vor 17 Min.

Kunde will Tankstellenverkäuferin in Westendorf reinlegen

Beim Bezahlen hat ein Mann in einer Tankstelle eine Kassiererin betrogen.

Plus In einer Tankstelle in Westendorf kommt es zu einer Auseinandersetzung beim Bezahlen. Eine Videoaufzeichnung bringt dann aber Klarheit.

Eine Überwachungskamera hat in einer Tankstelle in Westendorf einen Betrug aufgedeckt: Wie die Polizei mitteilt, reklamierte ein 64-jähriger Kunde am Freitagvormittag, dass er zu wenig Geld erhalten habe. Eine Streife der Polizei wurde zur Klärung der Auseinandersetzung gerufen.

Mann will Kassiererin in Westendorf betrügen

Nachdem die Polizei die Videoaufzeichnung gesichtet hatte, konnte ein Fehler der Kassiererin ausgeschlossen werden, da die Stückelung der Geldscheine den exakten Betrag erkennen ließ. Auf dem Film war laut Polizei auch zu sehen, dass der Kunde beim Abwenden der Kassiererin einen 50-Euro-Schein aus dem Stapel des Wechselgeldes entnahm und gegen einen 20-Euro-Schein tauschte. Anschließend steckte er das Wechselgeld ein und beschwerte sich, zu wenig bekommen zu haben.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Betrugs. (kar)

Themen folgen