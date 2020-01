vor 43 Min.

Kundin versteckt Lebensmittel im Rucksack

Wie eine aufmerksame Kassiererin in einem Supermarkt den Diebstahl bemerkte.

Eine 23-jährige Kundin hat in einem Diedorfer Supermarkt verschiedene Lebensmittel im Wert von etwa zehn Euro in ihren Rucksack eingesteckt. An der Kasse bezahlte sie laut Polizei lediglich das Hundefutter. Als die Kassiererin den Rucksack kontrollieren wollte, wurde der Diebstahl entdeckt, da sich die Frau in Widersprüche verwickelt hatte. (kar)

Themen folgen