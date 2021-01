vor 16 Min.

Kundin weigert sich beim Einkauf in Zusmarshausen eine Maske zu tragen

In Bayern ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. In Zusmarshausen weigerte sich eine Kundin jedoch, die Maske aufzusetzen.

Trotz mehrmaliger Aufforderung der Verkäuferin setzt sich eine 58-Jährige beim Einkaufen in Zusmarshausen keine Maske auf. Sie wird nun angezeigt.

Dieser Einkauf wird einer 58-Jährigen teuer zu stehen kommen. Die Frau war am Montag in Zusmarshausen ohne Mund-Nasenbedeckung in einem Lebensmittelgeschäft unterwegs.

Als die Verkäuferin in dem Lebensmittelgeschäft in der Römerstraße gegen 19.30 Uhr die Kundin auf die fehlende Maske ansprach, ignorierte sie die Kundin einfach. Trotz mehrmaliger Aufforderung weigerte sich die 58-Jährige die Mund-Nasenbedeckung aufzusetzen. Nun erwartet die Frau eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (thia)

