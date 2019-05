07:01 Uhr

Kunst, Kultur und barbarische Kelten beim Marktstoi

Das schlechte Wetter kann die interessierten Besucher nicht von Dinkelscherben fern halten. Denn hier locken die Kulturwochen, der Maimarkt und das verkaufsoffene Sonntag. Gestern war der Zehentstadl ein Publikumsmagnet.

Von Michaela Krämer

Die Qual der Wahl hatten die Besucher am Sonntag. Denn neben Maimarkt und verkaufsoffenem Sonntag zeigte Dinkelscherben an einigen Plätzen, was es anlässlich der Kulturwochen „Marktstoi“ alles zu bieten hat.

Waren die Kelten einst Barbaren? Hier in der Augsburger Straße schauen sie erstaunlicher Weise sehr sympathisch und freundlich aus und geben gerne Auskunft über den Alltag aus der Keltenzeit. In sehr auffälliger Kleidung stehen sie da: Mit gemusterten Hemden in unterschiedlichen Farben, langen Hosen und einem Überwurf als Mantel, der mit Bronzefibeln in Form gehalten wird. Und dass die Kelten geschickte Handwerker waren, erfahren die Besucher obendrein. In einer spannenden Zeitreise bekommen sie Einblicke in die Alltagskultur. Und die war nicht immer einfach, erzählen Susanne Kube und Ralf Paulitschek.

Wie es sich anfühlt, ein Kelte zu sein

Wie es sich anfühlt, ein Kelte zu sein, das dürfen dann die Besucher anhand der Kleidung probieren, die Susanne Kube selbst genäht hat. Dabei sitzt sie auch an einem Webstuhl und stellt die Stoffe in Originalmustern selbst her. In den beiden Zelten sind verschiedene Trachten, pflanzliche Werkstoffe wie Holz, Bernstein, Leinen und Leder ausgestellt, daneben Helme und Schwerter und auch die entsprechenden Gürtelketten und Schmuck.

Der Zehentstadel hingegen, das Heimatmuseum von Dinkelscherben, war schon zu Beginn ein echter Publikumsmagnet. Hier lassen sich die Besucher von den Werken des Künstlers Rolf Anton bei Sekt und kühlen Getränken inspirieren. Er zeigt in einer Verkaufsausstellung Ausschnitte aus seinem umfangreichen kreativen Schaffen. Sein Fokus liegt auf Jagdszenen, Pferdebildnisse und anderen Tierbildern. Warum gerade Tiere? „Ich bin früher selbst gerne auf die Jagd gegangen“, verrät er. Den unerschöpflichen Fundus von Tieren in seiner Heimat Dinkelscherben nutzt Anton für seine Malerei. Seine Bilder faszinieren durch ihren leuchtenden Charakter. Rolf Anton ist immer schon „experimen-tierfreudig“.

Das Heimatmuseum Dinkelscherben zeigt Besonderes

Das Heimatmuseum ist allemal auch außerhalb der Kulturwochen einen Besuch wert und bietet überaus sehenswerte und interessante Ausstellungsobjekte, wie die großartigen Gemälde und Skizzen aus dem 19. Jahrhundert von Joseph Scherer aus Ettelried.

Überall hineinzuschnuppern ist angesichts des prall gefüllten Programms fast unmöglich. Kulturinteressierte wie Tanja Krauß versuchen es trotzdem. „Langsam wird es draußen etwas ungemütlich“, sagt sie und wirft einen Blick in den Rathausstadel. Dort stellt Künstlerin Rita Maier ihre Kreativität vor. Sie gibt Einblicke in ihre Werke „Leben pur“, die von Lebensfreude, Tanz und Musik erzählen. Im zweiten Raum sind hingegen Bilder vom Leben Jesu unter dem Motto „Er war einer von uns“ ausgestellt. Sie sind in einer traurigen Phase entstanden, wie sie erklärt. Einige Bilder beinhalten sogar reale Palmenzweige, Würfel und Puppengeschirr, so dass ganz eigenwillige Collagen entstanden sind.

Nach so viel Kultur meldet sich der Magen. Es duftet nach Döner und Gulaschsuppe. Der Renner ist ganz klar der Burger 7 bei Augsburgs Burger Food Truck.

