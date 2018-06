28.06.2018

Kunstpreis: Besucher haben das Wort

Am Wochenende stehen in Gersthofen 50 ausgewählte Werke zur Abstimmung

Noch bis zum heutigen Donnerstag, 28. Juni, wird im Ballonmuseum die Ausstellung zum 34. Kunstpreis der Stadt Gersthofen im Bereich der bildenden Kunst aufgebaut. Am Samstag und Sonntag können interessierte Besucherinnen und Besucher dann zwischen 10 und 17 Uhr bei freiem Eintritt aus den ausgewählten 50 Werken per Stimmzettel ihren Favoriten wählen.

Die Fachjury hatte zuvor aus den über 200 eingereichten Werken nicht nur den Kunstpreisträger 2018 ausgewählt, sondern auch die Werke für die Ausstellung ausjuriert. Mit 129 Bewerbungen hatte der diesjährige Kunstpreis eine neue Rekordmarke gesetzt.

Nun haben also die Besucher das Wort. Aus allen an den beiden Tagen im Museum abgegebenen Stimmzetteln wird der Publikumspreisträger ermittelt. Publikumspreisträger ist, wer die meisten Nennungen auf sich vereinigt. Der Publikumspreis wird gemeinsam mit dem Kunstpreis am 5. Juli in der offiziellen Feierstunde im Ballonmuseum ab 19.30 Uhr vergeben.

Wer sich am Publikumspreis beteiligt, kann auch noch gewinnen. Aus allen abgegebenen Stimmzetteln werden drei Gewinner gezogen. 1. Preis ein Theater-Abo für zwei Personen. 2. Preis zwei Eintrittskarten der Stadthalle Gersthofen. 3. Preis ein Gutschein für einen Kurs der Volkshochschule.

Die Gewinner werden ebenfalls am 5. Juli gezogen und bekannt gegeben. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten des Ballonmuseums zu sehen. Das teilt die Stadt Gersthofen mit. (AL)

