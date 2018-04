vor 36 Min.

Kunstpreis für Malerei, Grafik oder Skulptur

Vor zwei Jahren erhielt Bernd Bichmann den Publikumspreis, der auch in diesem Jahr wieder vergeben wird. (Archivfoto)

Die Stadt Gersthofen schreibt zum 34. Mal den Kunstpreis aus. Die Bewerbungsfrist läuft bis 1. Juni.

Von Gerald Lindner

Die Bewerbungsfrist läuft: Der 1985 auf Initiative des Kulturkreises Gersthofen ins Leben gerufene Kunstpreis der Stadt Gersthofen wird 2018, in seiner 34. Ausgabe, wieder im Bereich Bildende Kunst ausgeschrieben. Der Gersthofer Kunstpreis wird ausgeschrieben im jährlichen Wechsel zwischen den Bereichen Musik und Bildende Kunst. Preisträger 2017 war die Sopranistin Isabel Blechschmidt, Sonderpreise erhielten der Cellist Andreas Schmalhofer und der Geiger Nico Franz. Der letzte Preisträger im Bereich Bildende Kunst war 2016 Felix Weinold, den Publikumspreis errang Bernd Bichmann.

Der Preisträger wird im Rahmen einer Ausstellung präsentiert

Das Preisgeld in Höhe von 3500 Euro wird wieder von der VR-Bank Handels- und Gewerbebank gestiftet. Zur Teilnahme berechtigt sind Kunstschaffende aus Gersthofen, den benachbarten Landkreisen sowie Künstler, die einen besonderen Bezug zu Gersthofen haben oder in Gersthofen bereits ausgestellt haben.

Die Kunstschaffenden können sich bis zum Freitag, 1. Juni, mit bis zu zwei Werken (maximale Höhe 2,60 Meter/maximales Gewicht 500 Kilogramm pro Quadratmeter) bewerben. Der von einer Fachjury gewählte Preisträger sowie diejenigen, deren Werke in die engere Wahl gekommen sind, werden im Rahmen einer Ausstellung vom 30. Juni bis 22. Juli im Ballonmuseum Gersthofen präsentiert.

Die Bekanntgabe der Preisträger findet im Rahmen der Preisverleihung am Donnerstag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr im Ballonmuseum Gersthofen statt. Der Publikumspreis in Höhe von 300 Euro wird auch in diesem Jahr vergeben.

Die Öffentlichkeit hat am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, bei freiem Eintritt die Möglichkeit, aus der nach der Juryvorauswahl zusammengestellten Ausstellung durch persönliches Votum vor Ort ihren Favoriten zu wählen. Dabei können unter anderem Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Stadthalle gewonnen werden.

Die Bewerbungsunterlagen gibt’s als Download

Bewerbungsschluss ist Freitag, 1. Juni. Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen zu diesem Stichtag komplett ausgefüllt per E-Mail oder auf dem Postweg dem Kulturamt Gersthofen zugegangen sein. Die Bewerbungsunterlagen gibt’s als Download unter www.gersthofen.de. Sie können aber auch über die E-Mail spfiffer@gersthofen.de angefordert oder direkt im Kulturamt Gersthofen abgeholt werden.

Der Fachjury gehören an: Christof Trepesch, Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Simone Schimpf, Direktorin des Museums für Konkrete Kunst Ingolstadt, Günter Utz, Vorsitz Kulturkreis Gersthofen, Bürgermeister Michael Wörle, Kulturamtschef Thomas Kazianka sowie Christian Weiß, Geschäftsstellenleiter der VR-Bank Handels- und Gewerbebank.

Auskünfte gibt’s beim Kultur- und Sportamt Gersthofen (Annette Voß, Susanne Pfiffer), Telefon 0821/2491-521.

