10:48 Uhr

Kupferdieb in Gersthofen macht Beute im Wert von 3000 Euro

Ein Kupferdieb hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gersthofen zugeschlagen. Ein glücklicher Umstand spielte ihm dabei in die Hände.

Der Dieb suchte laut Polizei zunächst das Gelände einer Elektrofirma an der Ludwig-Hermann-Straße auf. Gezielt suchte dort der Täter nach Kupferkabeltrommeln. Fündig wurde er dann sowohl in einem unversperrten Container als auch auf dem Gelände selbst. Der Unbekannte entwendete mehrere Trommeln im Wert von rund 3000 Euro. (thia)

