Aggressiver Schwarzfahrer verletzt in Kutzenhausen Sicherheitsmann

Mit Drogen und einer Waffe im Gepäck: Auf der Flucht tritt ein Schwarzfahrer in Kutzenhausen einen Sicherheitsmann der Bahn.

Sicherheitsmitarbeiter der Bahn wollten seinen Fahrschein kontrollieren, da floh ein 26-Jähriger in Kutzenhausen aus dem Zug. Am Bahnsteig wollte einer der Sicherheitsmänner den Schwarzfahrer festhalten. Dagegen wehrte dieser sich mit Tritten und verletzte den Bahnmitarbeiter an der Hand, sodass dieser später zum Arzt musste.

Polizisten haben den rabiaten Fahrgast überwältigt und zum Bundespolizeirevier nach Augsburg gebracht. Bei der Durchsuchung kam heraus: Der junge Mann hatte 50 Gramm Amphetamin und eine selbst hergestellte Stichwaffe dabei. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann nun wegen des Erschleichens von Leistungen, Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Da er ohne festen Wohnsitz ist, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg erließ gegen den 26-Jährigen Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (mjk)