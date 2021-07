Kutzenhausen

vor 49 Min.

Ein Bär ohne Arm soll in Kutzenhausen helfen, Müll zu vermeiden

Cecilia De La Jara und Michael Gleich kamen zur Premiere von "BärOhneArm" in die Grundschule nach Kutzenhausen. Das Stück soll in den kommenden vier Jahren an allen Grundschulen des Landkreises aufgeführt werden.

Plus Ein gemeinsames Projekt des Theaters Eukitea und des Abfallwirtschaftsbetriebes will in Kutzenhausen Grundschülern das Thema Abfallvermeidung näher bringen.

Von Josefine Wunderwald

Eigentlich hat sie ihren alten, etwas verschlissenen Teddybären, dem ein Arm fehlt, immer geliebt. Doch dann sieht Lisa auf dem Heimweg von der Schule in einem Schaufenster einen nagelneuen Bär mit ganz viel Glitzer - und schmeißt ihren treuen Begleiter kurzum auf den Müll. Das ist die Ausgangslage des Theaterstücks "BärOhneArm und die sieben Müllzwerge", ein Projekt, welches das Eukitea-Theaters gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg realisiert hat. Seine Premiere feierte es in der Grundschule in Kutzenhausen mit zwei Vorstellungen. Bei der ersten durften auch die zukünftigen Erstklässler zusehen.

