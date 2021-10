Eingangstor von Rommelsrieder Firma aufgeflext

Unbekannte haben den Schließmechanismus am Haupteingang einer Firma in Rommelsried mit einer Flex beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ob die Täterin oder der Täter sich Zutritt zum Firmengelände verschafft hat, ist nicht bekannt. Der oder die Unbekannte hat zwischen 11. und 19. Oktober laut Polizei den Schließmechanismus am Haupteingangstor einer Firma in der Biburger Straße in Rommelsried aufgeflext. Dabei entstand ein kleiner Schaden.

Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 08291/18900 bei der Polizei Zusmarshausen melden. (mjk)