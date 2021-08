Kinder dürfen in Kutzenhausen kostenlos ins Freibad

Plus Die Gemeinde Kutzenhausen hat allen zwischen sieben und 17 Jahren für diese Saison eine gratis Freibadkarte spendiert. Verbunden ist damit ein Dank an die Gemeinschaft und die Hoffnung, schwimmen zu lernen.

Lisa und Lea-Marie sind begeistert. Das sei eine tolle Aktion, die sich die Gemeinde hat einfallen lassen, urteilen sie unisono. Gerade haben sie am Fenster des Rathauses eine Freikarte für das neu sanierte Freibad erhalten. Auch Sarah strahlt. "Jetzt habe ich eine coole Alternative zum Pool zu Hause", freut sie sich.