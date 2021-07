Kühl und nass startet das neue, moderne Freibad in Kutzenhausen

Plus Mit einjähriger Verspätung öffnet das Freibad in Kutzenhausen nach grundlegender Sanierung seine Pforten. Warum gleich drei Faktoren dafür verantwortlich sind.

Grundlegend saniert wurde das Freibad in Kutzenhausen. Nun hat es mit Verspätung wieder eröffnet. Frische 15 Grad Celsius Außentemperatur, grauschwarzes Wolkenband, leichter Nieselregen. Doch Bürgermeister Andreas Weißenbrunner strahlte. Das Wetter sei für ihn kein schlechtes Omen, meinte er optimistisch. Vielmehr sei er überglücklich, dass das Freibad wieder in Betrieb gehe. Der feierlichen Neueröffnung des Freizeitspaßes nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wohnten rund 100 Gäste bei.