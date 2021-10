Kutzenhausen sagt Nein zu Schottergärten und Steinwüsten

Plus Mit der neuen Satzung zum Bebauungsplan östlich der Bahnhofstraße will der Gemeinderat Kutzenhausen nicht nur der "Verschottung" von Grundstücken entgegengetreten.

Die Änderung des Bebauungsplans östlich der Bahnhofstraße ist unter Dach und Fach. Der Gemeinderat hat die Satzung dazu in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit ist das Gremium Wünschen sowohl der Verwaltung als auch von Bauwerbern nachgekommen. Dies hat Auswirkungen nicht nur auf die Gestaltung von Vorgärten.