Kutzenhausen

vor 19 Min.

Macke und seine Halunken kommen in die Bücherei Kutzenhausen

Plus Die Bücherei präsentiert beim Bücheherbst unter anderem den Kinderbuchautor Siegfried P. Rupprecht und die Schriftstellerin Miriam Geimer.

Die Corona-Lockdowns haben auch die Gemeindebücherei in Kutzenhausen hart getroffen. "Wir mussten in der Vergangenheit mehrfach schließen", blickt Bücherei-Leiter Dirk Pelzeter zurück. Doch jetzt sind Veranstaltungen unter Auflagen wieder möglich. Und so wartet die Bildungseinrichtung im Herbst mit zwei besonderen Lesungen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen