Manfred Übele wird Ehrendirigent der Harmoniemusik Maingründel

Plus Mit nur 21 Jahren wurde Manfred Übele Nachfolger von August Kastner als Dirigent in Maingründel. Damals umfasste das Blasorchester etwa 25 bis 30 Aktive.

Von Anne-Marie Wiedemann

Bereits vor einem Jahr hatte Manfred Übele den Dirigentenstab der Harmoniemusik Maingründel an seinen Nachfolger Thomas Schneider übergeben. Da das geplante große öffentliche Konzert mit den ganz persönlichen "Best of" seiner 34-jährigen Ära in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird, wurde er bei einer internen Feier zum Ehrendirigenten ernannt.

