Radler fällt um und landet am Ende in der Uniklinik

Offenbar ein Glas zu viel getrunken hatte ein Radfahrer in Kutzenhausen. Er stürzte und musste ins Klinikum gebracht werden.

Offenbar zuviel "getankt" hatte ein 16-jähriger Radfahrer. Er befuhr laut Polizei am Samstagabend gegen 21.05 Uhr alkoholisiert vom Fußballplatz kommend einen Feldweg Richtung Deubacher Straße. In einer abschüssigen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und landete in einer Wiese, wo er von einem Anwohner aufgefunden wurde. Der 16-Jährige kam mit dem Rettungsdienst mit leichteren Verletzung zur stationären Behandlung in die Uniklinik Augsburg. (lig)