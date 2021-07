Elfjähriges Kind in Rommelsried von Auto angefahren

Leicht verletzt ist ein elfjähriges Kind nach einem Unfall in Rommelsried. Eine junge Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen.

Ein 11-jähriges Kind ist in Rommelsried von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei wurde das Kind zum Glück nur leicht verletzt. Am Montag gegen 20.30 Uhr war demnach eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Deubacher Straße in Richtung Deubach unterwegs. Plötzlich näherte sich das Kind von einer Wiese der Fahrbahn.

Das Kind ließ ein vorausfahrendes Auto noch durchfahren und betrat unmittelbar vor der 24-Jährigen die Fahrbahn. Das Kind wurde vom Auto erfasst und schlug mit dem linken Ellenbogen auf der Motorhaube auf. Die Polizei geht davon aus, dass das Kind die Geschwindigkeit des Autos falsch eingeschätzt hatte.