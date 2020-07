vor 21 Min.

Kutzenhausen: Sachbeschädigung am Verkehrsübungsplatz

Der Verkehrsübungsplatz in Kutzenhausen wurde im September 2018 eingeweiht.

In Kutzenhausen haben Unbekannte auf dem Verkehrsübungsplatz die Sperrkette durchgetrennt und Glasscherben auf dem Gelände hinterlassen.

Die Polizei Kutzenhausen bittet um Hinweise wegen einer Sachbeschädigung am Verkehrsübungsplatz in Kutzenhausen. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht zu Dienstag die Sperrkette auf der Zufahrt durchtrennt. Auf dem Geländer wurden auch Glasscherben von Flaschen gefunden. Hinweise können unter 08291/18900 abgegeben werden. (AL)