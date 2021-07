So funktioniert der ungetrübte Badespaß in Kutzenhausen

Wer in Kutzenhausen baden will, sollte vorab auf einige Regeln achten. Auch der Blick auf das Thermometer lohnt sich auf jeden Fall.

Das neue Freibad in Kutzenhausen hat seine Feuertaufe erfolgreich bestanden. Und auch das Wetter scheint nun endlich mitzuspielen. Damit die Badegäste auch garantiert ihre wohlverdiente Erfrischung bekommen können, sollten jedoch unbedingt vorab einige Punkte beachtet werden. Denn aufgrund Corona ist nicht nur die Besucherzahl beschränkt.

Insgesamt 500 Badegäste sind aktuell zugelassen. Auch Kinder und Säuglinge werden für das Kontingent mitgezählt. Wie viele Personen sich bereits in dem Freibad befinden, wird mittels eines Zählsystems aktuell auf einem Monitor im Eingangsbereich angezeigt. Alternativ kann die aktuelle Auslastung auch telefonisch unter der Telefonnummer 08238/2477 erfragt werden. Der Zutritt für Kinder unter zwölf Jahren ist nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Personen mit Krankheitssymptomen oder mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den vergangenen 14 Tagen dürfen das Freibad nicht betreten. Das gleiche gilt für Personen, die sich in Quarantäne befinden.