Kutzenhausen

07:00 Uhr

Vereine in Kutzenhausen erhalten ein eigenes Heim

Die Ortsvereine in Kutzenhausen liebäugeln mit einer eigenen Unterkunft im früheren Metzgereigebäude links an der Augsburger Straße. Nun hat der Gemeinderat dazu die Weichen gestellt.

Plus Das ehemalige Metzgereigebäude in Kutzenhausen soll umgebaut werden, damit Vereine ein Heim bekommen. Am Ortsrand von Agawang sollen Bauflächen entstehen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Einen großen Schritt nach vorne in Richtung Vereinsheim hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung unternommen. Einstimmig votierte er dafür, das frühere Metzgereigebäude an der Augsburger Straße den Ortsvereinen als Domizil zur Verfügung zu stellen. Zudem billigte das Gremium die Flächennutzungsplanänderung und die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Agawang-Ost. Hintergrund für den Umbau des ehemaligen Metzgereigebäudes in der Ortsmitte war eine Forderung der Ortsvereine, dort ein Vereinsheim zu installieren.

