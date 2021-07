Wissenswertes über Bienen beim Kutzenhauser Ferienprogramm lernen

Die Gemeinde Kutzenhausen hat für die erste bis sechste Ferienwoche eine spannende und bunte Auswahl zusammengestellt. Das sind die Angebote im Überblick.

In diesem Jahr hat sich in der Organisation des Ferienprogramms in Kutzenhausen einiges geändert. Die Gemeinde ist wieder Veranstalter, jedoch mit gleichwertigen Partnern. Mit im Boot ist der Verein Blätterdach, der in Rommelsried den Waldkindergarten betreibt. Außerdem stehen die Jugendbeauftragten Katja Wunderwald und Leonhard Donderer dem Organisationsteam zur Seite. Die Anmeldung findet am Samstag, 10. Juli, von 10 bis 11 Uhr im Kulturcafé der Gemeindehalle statt.

"Die Verantwortlichen haben trotz der immer noch geltenden Auflagen ein spannendes und vielfältiges Ferienprogramm zusammengestellt", macht Bürgermeister Andreas Weißenbrunner aufmerksam. Da habe die Langeweile zu Hause kaum eine Chance, meint er. Das Angebot umfasst im Zeitraum vom 31. Juli bis 11. September insgesamt 21 Veranstaltungen unter dem Motto "Draußen ist fast alles möglich".

Natur steht bei den Veranstaltungen im Mittelpunkt

Und so steht bei dem Veranstaltungsangebot zwangsläufig die Natur im Mittelpunkt. Das Ferienprogramm beinhaltet Bienengeschichten (31. Juli), Bewegung im Wald (2. August) und eine Schnitzeljagd (3. August) mit Verstecken, Horchposten und Diebe fangen ebenso wie Schnitzen im Wald (9. August), eine Hofführung auf dem Erlebnisbauernhof Reh in Herpfenried (12. August) und eine Radtour (14. August) quer durch die Gemeinde.

Darüber hinaus sind Programmpunkte wie Schwimmabzeichen (6. August), ein Schnuppertag bei der Feuerwehr (7. August), Yoga für Kinder (11. August), Zauberkräuter und Märchenhaftes (13. August) und eine Fledermauswanderung (20. August) angesagt. Interessant sind sicher auch das Bogenschnitzen mit Übernachtung im Wald (21. August) und der Kinderflohmarkt (28. August). Bei der Müllsammelaktion (4. September) ist sogar Gutes tun angesagt. Wer viel Müll sammelt, auf den wartet eine kleine Belohnung. Die Abschlussveranstaltung (11. September) verspricht allen Teilnehmern tolle Spiele und viel Gaudi. Dabei wird auch ein lustiger Film für Jung und Alt gezeigt.

Am Anmeldetag ist der Anmeldebogen ausgefüllt mitzubringen

Die Veranstalter haben sich übrigens für alle Angebote ein schlüssiges Hygieneschutzkonzept ausgedacht. Es orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben und stellt deren Umsetzung sicher.

Das Mitmachen beim Ferienprogramm läuft so ab: Am Anmeldetag ist der Anmeldebogen ausgefüllt mitzubringen. Dieser ist zum Ausdrucken auf der Homepage der Gemeinde Kutzenhausen zu finden. Dort gibt es auch alle Infos und Daten zum Ferienprogramm. Bei der Anmeldung im Kulturcafé ist die Teilnahmegebühr in bar zu entrichten.

Sind bei den einzelnen Angeboten nach der Anmeldung noch Restplätze vorhanden, können diese vom 19. bis 23. Juli bei der Gemeinde unter der Telefonnummer 08238/96010 gebucht werden. Welche Veranstaltungen noch freie Plätze aufweisen, wird nach der Anmeldung im Gemeindeblatt "Über den Zaun" und auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.