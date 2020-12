vor 31 Min.

Kutzenhausen hält sich den Weg für einen Kita-Anbau offen

Eine Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus in Kutzenhausen ist noch nicht ganz vom Tisch.

Plus Wird der Kindergarten in Kutzenhausen nun doch erweitert? Der Gemeinderat hat sich jetzt zumindest diesen Weg offen gehalten. Worauf es letztlich ankommt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr kam noch Bewegung in die Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus. Wie Bürgermeister Andreas Weißenbrunner dem Gremium mitteilte, habe die Gemeinde noch die Chance, als Nachrücker im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms mit einer Fördersumme von rund 1,52 Millionen Euro rechnen zu können. Die Antragstellung dazu löste unter der Ratschaft eine lebhafte Diskussion aus.

Dazu ein Rückblick: Um den erhöhten Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen nachzukommen, entschloss sich die Gemeinde im letzten Jahr für eine Erweiterung der Betreuungseinrichtung. Sie wurde aufgrund der hohen Kosten von rund 4,7 Millionen Euro und der ablehnenden Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde allerdings nicht weiterverfolgt. Aus diesen Gründen ruht bei der Regierung von Schwaben bis heute auch der Zuwendungsantrag für ein Sonderinvestitionsprogramm.

Kita-Anbau in Kutzenhausen kommt als Nachrücker ins Investitionsprogramm

Zwischenzeitlich hat sich die Rechtsaufsicht aber positiv geäußert. Sie sieht den Erweiterungsbau als eine kommunale Pflichtaufgabe. Da die Mittel für die Zuschüsse schon gebunden seien, könne die Gemeinde nun versuchen, als Nachrücker in die Erweiterung des Investitionsprogramms zu kommen, hieß es.

Der Erweiterungsbau müsse dann aber grundsätzlich in der bereits eingereichten Form gebaut werden. Um Kosten einzusparen seien Änderungen im Gebäude noch möglich. Würde die Gemeinde die Förderung erhalten, müsse sie ab Erteilung des Bescheids nach vier Monaten mit dem Bau beginnen. Die Fertigstellung solle bis Ende Juni 2023 erfolgen.

Mehrheitlich meinte der Gemeinderat jedoch, dass es vordergründig nicht um die Antragstellung für das Förderprogramm gehe, sondern um die hohen Baukosten. "4,7 Millionen Euro können wir uns schlichtweg nicht leisten“, meinte Gemeinderat Ralph Kramer ( Freie Wähler Kutzenhausen). Unterstützung erhielt er vom Bürgermeister. "Die Kosten müssen massiv runter“, resümierte er.

Neue Idee: Kita-Außenstellen in Agawang oder Rommelsried

Neue Überlegungen brachten Johannes Spatz (Unabhängige Gesamtgemeinde) und Franz Bossek (Bündnis 90/Die Grünen) ein. Sie regten Kindergartenaußenstellen in Agawang oder Rommelsried an. Bossek sprach von einem Gemeindezentrum in Rommelsried mit Vereinsheim, Feuerwehr und Kindergarten. Michael Merk (CSU) bezweifelte allerdings, ob ein solches Projekt billiger komme. Der Bürgermeister wandte ein, dass Außenstellen die Gemeinde spalten würden.

Ralph Kramer und Georg Rapp (Freie Wählerschaft Kutzenhausen) verdeutlichten nachdrücklich, dass sich die Kosten des geplanten Baus niemals um die Hälfte kürzen lassen. Zudem stünde da auch der Passus entgegen, dass die Kindergartenerweiterung grundsätzlich in der bereits eingereichten Form erstellt werden müsse und Änderungen nur im Gebäude möglich seien, um Kosten zu sparen. Das funktioniere nicht, bilanzierten sie.

Der Rathauschef sowie Sabine Eder-Miller (Freie Wähler Kutzenhausen) fassten zusammen, dass aktuell nur ein Signal ausgehen müsse, dass die Gemeinde ins Förderprogramm rein wolle. Das heiße noch nicht, dass der Kindergarten dann auch tatsächlich gebaut werde.

Kutzenhausen: Kita-Projekt nur bei Zusage des erhöhten Fördersatzes

So ging es schließlich nur noch um die richtige Formulierung. Der Gemeinderat beschloss letztlich die Antragstellung zur Aufnahme in das vierte Sonderinvestitionsprogramm und dessen Erweiterung. Die Erweiterung des Kindergartens komme nur zustande, wenn die Gemeinde die Zusage für den erhöhten Fördersatz erhalte. Gleichzeitig stellte das Gremium klar, damit keine Bauverpflichtung einzugehen. Diesem Votum schloss sich die Mehrheit an.

Schneller ging dagegen das Thema Bau des Regenrückhaltebeckens in Rommelsried über die Bühne. Das Projekt soll im kommenden Februar als Teil des Hochwasserschutzkonzepts gebaut werden. Da das Becken auch im Ernstausfall dem Sedimentrückhalt dient, wurde es in das Flurbereinigungsverfahren der Teilnehmergemeinschaft (TG) Rothtal-Rothsee einbezogen. Dabei trägt die TG 100 Prozent der förderfähigen Baukosten bis zu einem Betrag von 132.000 Euro. Die im Verfahren von der TG aufzubringenden 20-prozentigen Eigenleistung werden von der Gemeinde Kutzenhausen getragen. Das entspricht maximal 24.000 Euro.

