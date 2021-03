vor 18 Min.

Kutzenhausen lehnt neue Räume für Asylbewerber vorerst ab

Im ehemaligen Hotel Balnoor an der St.-Leonhard-Straße in Maingründel sollen im früheren Gaststättensaal Zimmer für Asylbewerber entstehen.

Plus Das ehemalige Hotel Balnoor in Maingründel soll umgebaut werden: In den Zimmern sollen Asylbewerber einziehen. Warum der Gemeinderat Kutzenhausen den Bauantrag abgelehnt hat.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bereits im letzten November wurde der Gemeinde Kutzenhausen für den früheren Gaststättensaal des Hotels Balnoor in Maingründel ein Bauantrag zur Nutzungsänderung in neun Fremdenzimmer eingereicht. Jetzt wurde er dahingehend abgefasst, dass in den neuen Zimmern Asylbewerber untergebracht werden sollen. Doch in den Unterlagen fehlten wichtige Angaben. So verweigerte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das gemeindliche Einvernehmen. Der Beschluss fiel einstimmig. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Der Leiter des Bauamts, Karlheinz Lutz, ging dabei ins Detail. „Dem Antrag fehlen jegliche Angaben über Personenzahl und Dauer der Unterbringung, ebenso Hinweise über Herkunft, Alter und Geschlecht der Flüchtlinge“, verdeutlichte er. Ob Vorort eine Betreuung stattfindet, sei den Unterlagen ebenfalls nicht zu entnehmen.

Im Antrag stehen 29 Räume mit 49 Betten für Asylbewerber für Maingründel

In der Baubeschreibung sind im Gebäude 29 Beherbergungsräume mit 49 Betten angegeben. Der Kutzenhausener Ortsteil Maingründel verfügt aktuell über rund 350 Einwohner. Eine Vollbelegung der Betten mit Asylbewerber ergebe einen Bevölkerungsanteil von knapp 14 Prozent, so Lutz weiter.

Gleichzeitig verdeutlichte er dem Gremium, dass eine Asylbewerberunterkunft bauplanungsrechtlich unterschieden werde. Wohnungen mit der Möglichkeit der eigenen Haushaltsführung fallen bauplanungsrechtlich unter Wohnnutzung, eine Gemeinschaftsunterkunft mit begrenzter Verweildauer und gemeinschaftlicher Nutzung von Küchen und Sanitäranlagen sei dagegen eine Anlage für soziale Zwecke. Ein Wohnheim gelte dagegen als Betrieb des Beherbergungsgewerbes.

In dem Gebäude in Maingründel war früher der Landgasthof St. Leonhard

Das mittlerweile leerstehende Gebäude, in dem früher der Landgasthof St. Leonhard untergebracht war, liegt in einem faktischen Mischgebiet, bei dem alle vorgenannten Unterkünfte zulässig sind. Daneben könne allerdings auch im Einzelfall eine Gebietsunverträglichkeit vorliegen oder das Rücksichtnahmegebot verletzt sein, machte Lutz aufmerksam. Dies lasse sich aus den Angaben im Bauantrag nicht beurteilen. Das Gremium forderte den Bauherrn nun auf, die erforderlichen Angaben für eine adäquate Beurteilung nachzureichen.

Ebenfalls einstimmig verabschiedet wurden die Haushaltsatzung 2021, der Finanzplan 2021 bis 2024 und der Stellenplan. Dabei erläuterte Kämmerer Fridolin Klemmer, dass das Volumen des Verwaltungsetats 4,951 Millionen und des Vermögenshaushalts 4,989 Millionen Euro umfasse. Die Kreditaufnahme der Gemeinde sei auf maximal 1,6 Millionen Euro begrenzt.

Klemmer verwies darüber hinaus auf eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1,033 Euro. Das maximale Volumen des Kassenkredits belaufe sich auf 800.000 Euro. Erhöht worden seien die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf je 350 (vorher: 330) Prozent sowie der Gewerbesteuer auf 330 (vorher: 315) Prozent.

Antrag der Grünen zu Schottergärten in Kutzenhausen

Beim Tagesordnungspunkt Bündelausschreibung Strom für die Lieferjahre 2023 bis 2025 ging es rein um die Feststellung, welcher Strom von der Gemeinde bezogen werde. Welche Abnahmestellen mit in die Ausschreibung genommen werden, müsse man erst später festgelegen, erläuterte Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Der Gemeinderat entschied sich hier, dass 100 Prozent Ökostrom ohne Neuanlagenquote beschafft werden solle.

Zudem legte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag auf Begrenzung von sogenannten Schottergärten bei Neubauten und Gewerbeflächen vor. Hier forderten die Gremiumsmitglieder Katja Wunderwald und Franz Bossek, dass drei Viertel der Gartenfläche natürlich begrünt sowie wasseraufnahmefähig und insektenfreundlich gestaltet sein sollen.

Gemeinderat Ralph Kramer ließ einfließen, dass Deutschland ein regelungswütiges Land sei und fragte, ob in diesem Fall nicht auch ein Hinweis an die Bauherren reichen würde. Mehrheitlich votierte das Gremium schließlich dafür, bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen künftig Regelungen für die Begrenzung von Kies- und Schottergärten mit zu berücksichtigen.

