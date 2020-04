vor 56 Min.

Kutzenhausen startet große Projekte

In Kutzenhausen ist der Startschuss zum neuen Feuerwehrhaus gefallen. Im Juli soll das Freibad eröffnen. Die neue Kinderbetreuung und der Hochwasserschutz sind ebenfalls Thema

Von Siegfried P. Rupprecht

„Bei vielen wichtigen Projekten vor Ort sind jetzt die letzten Dominosteine gefallen“, sagt Bürgermeisterin Silvia Kugelmann und atmet erleichtert auf. Als Beispiele dafür nennt sie im Gespräch mit unserer Zeitung den Start zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses, aber auch die fortschreitenden Arbeiten am Freibad. Das Feld sei vorbereitet und bestellt worden, resümiert sie. Nun seien in der neuen Legislaturperiode sowohl Bürgermeister Andreas Weißenbrunner als auch der neue Gemeinderat gefordert.

Dabei bedauert die Gemeindechefin, dass der Spatenstich zum Bau des Feuerwehrgerätehauses wegen der Corona-Krise ohne Festivität vorgenommen werden musste. Nach langer Zeit der Planungen sei zu diesem Großprojekt jetzt endlich der erste Schritt gemacht worden. „Der Untergrund wurde vorbereitet, die Lagerhalle leer geräumt und der Boden gesäubert“, teilt Kugelmann mit. Dabei hätten die Projektverantwortlichen einen guten Gebäudezustand angetroffen. Nun gelte es noch, die Säulenarmierungen zu prüfen.

Mit den konkreten Bauarbeiten soll am 17. April begonnen werden. Dabei ist angedacht, die notwendigen Tätigkeiten an der Lagerhalle parallel mit zu realisieren. „So soll beispielsweise gleichzeitig die Dacheindeckung am Feuerwehrgerätehaus und an der Halle durchgeführt werden, um Synergieeffekte zu nutzen“, erklärt Kugelmann. Nach ihren Angaben soll der Rohbau im kommenden Herbst fertiggestellt sein.

Zufrieden zeigt sich die Bürgermeisterin auch mit dem Abbau des Gerüstes am ehemaligen Raiffeisengebäude. „Mit den neu gesetzten Fenstern und dem damit verbundenen Lichteinfall hat das Haus eine neue Qualität erhalten“, betont sie. Zudem gewinne dadurch die Fassade. Positive Nachrichten hat die Rathauschefin zudem beim Thema Freibad parat. „Demnächst kommen die Betonarbeiten zum Abschluss“, sagt sie. Bald werde auch der Beckenkopf gesetzt und parallel dazu die Rohre installiert. Darüber hinaus laufen die Ausschreibungen für die Außenanlagen. Das Kinderplanschbecken ist bereits geliefert.

Der Zeitplan bei der Sanierung des Freibads hinke vier Wochen hinterher, informiert Kugelmann. Verursacht haben diese Zeitverzögerung die Pfahlgründungen. Jedes Bohrloch sei sicherheitshalber auf Kampfmittel aus dem letzten Weltkrieg untersucht worden. Fündig sei die Firma Gott sei Dank nicht geworden. Die Verantwortlichen sind dennoch optimistisch, dass der Freizeitspaß Mitte oder Ende Juli für die Badegäste geöffnet werden könne.

Darüber hinaus laufen die Planungen für die neue Kinderbetreuung in der Gemeindehalle auf Hochtouren. Die Bürgermeisterin hofft hier auf eine einvernehmliche Regelung mit den Vereinen. Diese hätten dann im alten Raiffeisengebäude übergangsweise adäquate Möglichkeiten mitten im Dorf, so Kugelmann. Später sei dann eine Entwicklung in alle Richtungen möglich.

Gleichzeitig spricht das Gemeindeoberhaupt den Hochwasserschutz an. Im Ortsteil Rommelsried werde im August der Durchlass am Nesselgraben umgesetzt. In Kutzenhausen stünden die Arbeiten kurz vor der Vollendung.

Der künftige Bürgermeister Andreas Weißenbrunner freut sich auf die Umsetzung und den Abschluss der angestoßenen Projekte. „Der alte Gemeinderat und die scheidende Bürgermeisterin haben bei diesen Baumaßnahmen einen guten Job gemacht“, zieht er Bilanz.

