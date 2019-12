vor 35 Min.

Kutzenhausens Feuerwehrhaus nimmt Kontur an

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kutzenhausen erfolgt im Anschluss an das frühere Raiffeisengebäude (im Bild links). Ebenfalls entstehen auf dem Areal in Verbindung mit der ehemaligen Düngemittelhalle Umbaumaßnahmen für den Bauhof. Mit der Baumaßnahme soll 2020 begonnen werden.

Im neuen Jahr werden zudem Umbaumaßnahmen für den Bauhof in Angriff genommen. In Maingründel sollen drei Baugrundstücke entstehen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Umbaumaßnahmen für den Bauhof auf dem alten Raiffeisengelände nehmen jetzt zusehend Kontur an. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung im laufenden Jahr die dazu erarbeiteten Planungen der Fachbüros einstimmig gebilligt und sie beauftragt, die Ausschreibungsunterlagen zu erstellen und einen Bauzeitenplan zu erarbeiten.

Wie Bürgermeisterin Silvia Kugelmann mitteilte, ist die Baugenehmigung für das Projekt vom Landratsamt erteilt worden. Mittlerweile liege auch die Zuschusszusage vor. „Damit sind die Voraussetzungen für den Baubeginn gegeben“, betonte sie.

Einen Betrag von rund 2,1 Millionen Euro errechnet

Architekt Roland Rieger aus Mickhausen errechnete für die Bauwerkskosten von Feuerwehrgerätehaus und Bauhofumbau einen Betrag von rund 2,1 Millionen Euro. Darin nicht enthalten seien allerdings die noch notwendigen Betonsanierungen der Stützen im vorderen Bereich der künftigen Bauhofhalle, so Rieger. Diese seien durch Salz in Mitleidenschaft gezogen. Die Kosten für das Sanierungskonzept stünden noch aus. „Sie sind aber überschaubar“, meinte er zuversichtlich.

Das Projekt wertete die Bürgermeisterin als „funktional und ohne Schnickschnack, aber mit der Erzielung von Synergieeffekten“. Der Architekt beschrieb das Feuerwehrhaus als nicht unterkellertes Gebäude in Massivbauweise mit Holzdachstuhl, Hackschnitzelheizung und einer Blecheindeckung. In die bestehende Düngemittelhalle werde baulich so wenig wie möglich eingegriffen. Gestartet wird mit der Baumaßnahme im Jahr 2020. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte die Gemeindechefin.

Thema in der Sitzung war auch die Aufstellung eines Bebauungsplans. Das Prozedere sei zur kurzfristigen Bereitstellung von drei Baugrundstücken erforderlich, erklärte Kugelmann. „Die Baulandnachfrage hält in Kutzenhausen nämlich unvermindert an.“

Bauliche Umsetzung ist noch vollkommen offen

Der Geltungsbereich umfasst rund 4000 Quadratmeter und liegt nördlich des Unteren Lohwegs, südöstlich der Musikheimstraße und südlich des Vereinsheims am nordöstlichen Ortsrand von Maingründel. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „An der Loh“. Die dortige bauliche Umsetzung sei aber noch vollkommen offen, ergänzte die Bürgermeisterin. Das Gremium folgte dem Beschluss zur Aufstellung des Planes im beschleunigten Verfahren ohne Gegenstimme.

Ihre Zustimmung erteilten die Gemeinderäte auch der Errichtung eines Dammbauwerkes in Rommelsried für die Hochwasserrückhaltung. Dazu hat die Gemeinde einen Förderantrag beim Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach gestellt. Dabei wurde ihr ein Betrag von 88300 Euro signalisiert. Der Gremiumsbeschluss war nun notwendig, um die Förderzusage und die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn zu erhalten.

Die alte Verordnung wird im Februar unwirksam

Weiter beschlossen die Gemeinderäte einstimmig eine Verordnung über die Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter. Die alte Verordnung trat im Jahr 2000 in Kraft und wird im Februar unwirksam. Seitdem seien in diesem Bereich einige wichtige Gesetzesänderungen eingetreten, so die Bürgermeisterin. Beispielsweise sei die Reinigung unter anderem nur noch nach Bedarf durchzuführen.

