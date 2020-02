24.02.2020

Lachen und träumen: Buch trifft Musik

Vier Künstler aus vier Jahrzehnten in Wörleschwang

Stefano Messina hat mit seiner Stimme und Gitarre, mit Coversongs und selbst geschriebenen Liedern in der Region viele Fans gewonnen. Die Kurzgeschichtenbücher und Romane von Irene Hülsermann, Uli Karg und Petra Plaum sind beliebt, ihre Lesungen füllten schon manchen Festsaal. Gemeinsam laden die vier am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr zum unterhaltsamen Abend in den Kultur-Stadl Wörleschwang ein. Titel des Konzerts mit Lesung beziehungsweise der Lesung mit Live-Soundtrack ist „Das Sonntagsquartett: Buch trifft Musik“.

Das Publikum darf sich auf Spannung, Lachen und auch auf Romantik einstellen. Denn Stefano Messina spielt Klassiker des Pop und Rock sowie selbst geschriebene Songs regelmäßig auf Hochzeiten. Er, Irene Hülsermann und Petra Plaum leben in Donauwörth, wo sie schon 2014 die erste gemeinsame Veranstaltung „Buch trifft Musik“ darboten. Irene Hülsermann hat inzwischen zwei Kurzgeschichten-Sammlungen sowie den Roman „Reise ihres Lebens“ veröffentlicht. Sie schreibt an ihrem nächsten Werk sowie als Journalistin für Zeitungen und Zeitschriften. Petra Plaum arbeitet im Hauptberuf als Medizinjournalistin, gibt Schreib-Kurse und hat bereits zu mehr als einem Dutzend Anthologien in großen Verlagen beigetragen. Uli Kargs literarisches Debüt, die Kurzgeschichtensammlung „Ein falsches Vogelkind“, entstand erst im Ruhestand – früher plante die Augsburgerin, die heute in Thierhaupten lebt, Küchen. In Wörleschwang werden die Autorinnen sowohl Geschichten mit viel Lokalkolorit präsentieren als auch solche, die in Urlaubsländer entführen.

Karten zum Normalpreis gibt es beim Kultur-Stadl Wörleschwang unter der Telefonnummer 08291/8591212. (AL)