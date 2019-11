vor 19 Min.

Ladendieb hat es auf teure Kopfhörer abgesehen

Ein Ladendieb hatte es am Montag in einem Elektronikfachmarkt an der Via Claudia auf teure Kopfhörer abgesehen gehabt. Der etwa 25 Jahre alte Mann hielt sich gegen 13.35 Uhr in dem Geschäft auf.

Eine Mitarbeiterin bemerkte schließlich, wie der Mann einen Kopfhörer im Wert von rund 320 Euro an sich nahm. Als er mitbekam, dass er beobachtet wurde, rannte er laut Polizei mit dem Diebesgut aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterin verfolgte den Mann. Daraufhin warf er den Kopfhörer außerhalb des Geschäftes weg. Der Dieb stieg in ein schwarzes Auto und verschwand.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

