Ladendieb in Neusäß wird erwischt und setzt sich zur Wehr

Beim Ladendiebstahl ist ein junger Mann am Mittwoch in Neusäß ertappt worden.

Ein junger Mann wird beobachtet, wie er Ware in seinen Rucksack steckt. Als er das Geschäft verlassen will, kommt es zum Gerangel.

Beim Ladendiebstahl ist ein junger Mann am Mittwoch in Neusäß ertappt worden. Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts an der Daimlerstraße hatten beobachtet, wie er gegen 15.15 Uhr heimlich Ware in seinen Rucksack steckte. Als er hinter der Kasse darauf angesprochen wurde, kam es zu einem Gerangel.

Mitarbeiter des Neusässer Verbrauchermarktes behielten Ladendieb im Auge

Die Mitarbeiter behielten den Mann ganz genau im Auge. Als er aber den Kassenbereich passiert hatte, ohne zu bezahlen, sprachen sie ihn an. Der junge Mann war allerdings überhaupt nicht gesprächsbereit und wollte flüchten. Daraufhin versuchten laut Polizei mehrere Mitarbeiter, ihn festzuhalten. Der Ladendieb aber wehrte sich so heftig, dass drei Mitarbeiterinnen leicht verletzt wurden.

Der Täter konnte sich schließlich losreißen und in Richtung Volksfestplatz flüchten. Dabei verlor der Dieb allerdings seinen Rucksack. Die Polizei konnte diesen einem 21-jährigen Mann zuordnen, der nun dringend tatverdächtig ist. Gegen den Ladendieb wird nun wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls ermittelt. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund sieben Euro. (thia)

