vor 16 Min.

Ladendieb rastet in Gersthofen völlig aus

Als ein Ladendieb in Gersthofen auf frischer Tat ertappt wird, rastet er aus. Der Mann verletzt einen Angestellten und flüchtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Völlig ausgerastet ist am Donnerstag ein Ladendieb in Gersthofen. Laut Polizei beobachtete ein Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Ziegeleistraße einen Ladendieb. Der soll gegen 17.20 Uhr drei Paar Schuhe, Whiskey und mehrere Paar Socken eingesteckt haben. Nachdem er das Diebesgut nicht bezahlte, sprach ihn der Ladendetektiv an und bat ihn ins Büro.

Dabei hielt er den Mann an seinem Rucksack, welchen er mittlerweile auf dem Rücken trug, fest. Zudem rief er einen weiteren Angestellten des Marktes hinzu. Der Dieb versuchte sich loszureißen und schlug um sich. Dabei traf er den hinzugeeilten Mitarbeiter des Marktes mit der Faust am linken Ohr.

Polizei sucht nach Ladendieb in Gersthofen

Der Ladendetektiv konnte den Schlägen des Mannes ausweichen. Letztendlich gelang es dem Täter, aus seinem Rucksack zu schlüpfen. Er flüchtete in Richtung Tiefenbacher Straße, teilt die Polizei mit. Die Beute im Wert von rund 230 Euro musste er zurücklassen.

Die Polizei Gersthofen ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Es wird unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise gebeten. Der Täter war ca. 30 Jahre alt, Südosteuropäer und trug kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarz-grauen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen. (kinp)

Themen folgen