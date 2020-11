12:12 Uhr

Ladendieb stiehlt Lebensmittel in Zusmarshausen

Ein 30-Jähriger packt in einem Zusmarshauser Discounter Waren in seinen Rucksack. Den Mitarbeitern entgeht der Diebstahl nicht.

Einen Ladendieb haben die Mitarbeiter eines Discounters in Zusmarshausen auf frischer Tat ertappt. Der Mann hatte Lebensmittel in seinen Rucksack gepackt.

Die Angestellten des Marktes in der Wertinger Straße bemerkten gegen 15.20 Uhr, wie ein Mann Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. An der Kasse wollte er daraufhin ohne zu bezahlen vorbeigehen. Die Mitarbeiter hatten laut Polizei den vermeintlichen Ladendieb daraufhin angesprochen. Der 30-Jährige gab den Diebstahl auch sogleich zu. In seinem Rucksack waren Lebensmittel im Wert von acht Euro eingepackt. Den Ladendieb erwartet nun eine Strafanzeige. Er erhielt außerdem Hausverbot. (thia)

