10:05 Uhr

Ladendieb will sich in Gersthofen kostenlos einkleiden

Kostenlos einkleiden wollte sich ein 32-Jähriger am Dienstag im Gersthofer Marktkauf an der Ziegeleistraße.

Ein 32-Jähriger versucht im Marktkauf mit einem alten Trick an neue Kleidung zu kommen. Die Mitarbeiter allerdings passen auf.

Kostenlos einkleiden wollte sich ein 32-Jähriger am Dienstag im Gersthofer Marktkauf an der Ziegeleistraße. Die Mitarbeiter beobachten laut Polizei gegen 15 Uhr den Mann, der diverse Herrenoberbekleidung zur Anprobe mit in eine Kabine nahm.

Kurze Zeit später verließ der Mann die Kabine wieder, jedoch ohne die anprobierten Kleidungsstücke in der Hand. Hinter dem Kassenbereich hielten die Angestellten den Mann an.

Die Schuhe im Hosenbund versteckt

Dieser hatte die zuvor ausprobierten Kleidungsstücke angezogen und die Schuhe im Hosenbund versteckt. Der 32-jährige bekommt jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Der Diebstahlwert beträgt etwa 110 Euro. (thia)

Themen folgen