11:00 Uhr

Ladendiebe in Gersthofen auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Ladendiebe in Gersthofen.

Der Ladendetektiv eines Supermarkts in Gersthofen erwischt zwei verdächtige Männer beim Klauen. Jetzt bekommen sie es mit der Polizei zu tun.

Parfüm und Kopfhörer gestohlen haben zwei Männer in einem Supermarkt in Gersthofen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Ladendetektiv, wie die beiden die Ware einsteckten. An der Kasse wurden zwar ein paar andere Dinge aufgelegt und bezahlt, nicht aber das eigensteckte Diebesgut.

Anzeige wegen Ladendiebstahls und Hausverbot

Beim Verlassen des Supermarktes konnten die beiden von den bereits verständigten Polizeistreifen festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden dann die entwendeten Waren aufgefunden. Beide bekommen nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und erhielten ein Hausverbot für den betroffenen Supermarkt. (kinp)

