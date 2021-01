vor 47 Min.

Ladendiebin klaut FFP2-Masken in Gersthofer Supermarkt

Eine Regenhose und 20 FFP2-Masken klaut eine Ladendiebin in einem Supermarkt in Gersthofen.

Eine Ladendiebin ist am Samstag in einem Supermarkt in der Gersthofer Ziegeleistraße auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizei hatte die Frau eine Regenhose und 20 FFP2-Masken mitgehen lassen wollen. Die Ware hatte einen Wert von rund 65 Euro. (kinp)

